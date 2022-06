Aantrekkend toerisme geeft Spaanse economie impuls

Spanje merkt dat het toerisme in het land weer aantrekt na twee jaar van ellende door de coronapandemie. De bedrijvigheid in de dienstensector in het Zuid-Europese land, waar onder andere toerisme en horeca toe behoren, dus ook aanbieders van excursies en verhuurders van bussen, nam in mei verder toe. Wel was de toename minder sterk dan een maand eerder.

Net als veel andere landen merkt Spanje dat er op de arbeidsmarkt sprake is van krapte. Dat leidt onder andere tot hogere loonkosten, maar ook andere kosten lopen op. Vooralsnog lijkt de Spaanse dienstensector er volgens kenners van ING in te slagen de hogere prijzen door te berekenen aan klanten. Maar de vrees bestaat dat de prijsdruk uiteindelijk wel aan de winstmarges zal raken.

Ook in andere vakantielanden nam de bedrijvigheid in de dienstensector toe. Marktonderzoeker S&P Global maakte bekend dat in onder andere Italiƫ en Frankrijk sprake was van verdere groei. Ook hier was de toename iets minder dan een maand eerder. Het beeld van de dienstensector in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, was nagenoeg gelijk aan dat van de Zuid-Europese landen.