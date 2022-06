Beleggers schrikken niet van uitspraak over fusie PostNL en Sandd

PostNL werd vrijdag kort na de opening van de Amsterdamse beurs licht hoger gezet op een overwegend groen Damrak. Daarmee lijkt het erop dat beleggers zich niet van de wijs laten brengen door het nieuwe oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De beroepsrechter stelde donderdag dat de fusie van het postbedrijf met Sandd niet had mogen worden goedgekeurd door het kabinet. PostNL zegt dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor de samenvoeging.

Het ministerie van Economische Zaken spreekt van een ingrijpende uitspraak. Over het samengaan van de twee postbedrijven wordt al lang een juridische strijd gevoerd. Enkele kleinere bedrijven vreesden voor hogere prijzen voor de diensten van PostNL en maakten bezwaar. De zaak is opmerkelijk omdat PostNL en Sandd al meer dan twee jaar één bedrijf zijn. PostNL stelde eerder dat de fusie niet meer kan worden teruggedraaid. Het aandeel verloor 0,3 procent.

De AEX-index stond kort na het begin van de handelsdag 0,3 procent hoger op 705,66 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 1021,73 punten. Air France-KLM was daar net als een dag eerder de grootste daler, met een min van 2,7 procent. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. De beurs in Londen blijft dicht.

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis zakte 0,3 procent. De onderneming vindt het bod dat investeerder HAL op het bedrijf uitbracht eigenlijk te laag. De onderneming heeft geprobeerd in overleg met HAL tot een hoger bod te komen maar dat lukte niet. Boskalis legt het bod met een neutraal advies voor aan de aandeelhouders.

Roestvrijstaalmaker Aperam won 4,5 procent. Volgens financieel persbureau Bloomberg onderzoekt het bedrijf, dat een afsplitsing is van ArcelorMittal, een fusie met de Spaanse branchegenoot Acerinox.

Het Duitse Delivery Hero (min 0,3 procent) dreigt zijn notering in de DAX-hoofdindex van de beurs in Frankfurt na twee jaar te verliezen. Dat kan een nieuwe klap zijn voor de maaltijdbezorger, die sindsdien al meer dan 80 procent van zijn beurswaarde is kwijtgeraakt. Delivery Hero kampt ook met een zwakkere vraag omdat consumenten minder bestellen omdat coronalockdownmaatregelen zijn opgeheven. Beiersdorf (plus 0,5 procent), het bedrijf achter onder meer verzorgingsmerk Nivea, krijgt waarschijnlijk zijn plek terug in de DAX.

De euro was 1,0748 dollar waard, tegen 1,0750 dollar bij het slot van de handel op Wall Street een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 116,73 dollar. Brentolie daalde een fractie in prijs naar 117,56 dollar per vat.