Boskalis vindt bod te laag, maar laat het aan aandeelhouders

Het bod dat investeerder HAL op baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft uitgebracht is eigenlijk te laag. Dat vindt althans Boskalis zelf. De onderneming heeft nog geprobeerd in overleg met HAL tot een hoger bod te komen. Dat lukte niet. Volgens Boskalis, dat spreekt van een “niet onredelijk bod” moeten aandeelhouders zelf maar beslissen of ze met HAL in zee willen.

HAL is al grootaandeelhouder en zou de onderneming, die vorig jaar onder meer betrokken was bij het bergen van het enorme vastgelopen containerschip Ever Given op het Suezkanaal, graag helemaal inlijven. Op Boskalis wordt in zijn geheel een prijskaartje geplakt van 4,2 miljard euro.

Boskalis vindt de hoogte van het voorgenomen bod onvoldoende overtuigend om het aan te bevelen aan de aandeelhouders. Daarom legt de onderneming het met een neutraal advies aan ze voor. Als HAL het bod formeel uitbrengt, zal Boskalis de aandeelhouders bijeenroepen voor een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Het formele bod van HAL volgt waarschijnlijk in de tweede helft van juni.

Boskalis telt wereldwijd ruim 10.000 medewerkers. Volgens HAL is het met het oog op de toekomst beter als Boskalis niet meer beursgenoteerd is. Dan zou het bijvoorbeeld makkelijker worden om overnames te doen.

HAL en Boskalis werden het wel eens over de niet-financiƫle voorwaarden van het bod. Over zaken zoals strategie, beleid, organisatie, financiering en werknemers is overeenstemming bereikt voor een periode van vier jaar na afronding van het bod. Boskalis heeft zich naar eigen zeggen ook niet verplicht mee te werken aan herstructureringsmaatregelen die na het bod door HAL zouden kunnen worden voorgesteld.