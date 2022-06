Duitse export onverwachts gestegen, handel met Rusland minder

De vrees dat de Duitse economie in het tweede kwartaal van dit jaar zal krimpen, is wat afgenomen. Het Duitse statistiekbureau Destatis maakte bekend dat de export van de grootste economie van Europa in april met 4,4 procent is toegenomen. De stijging was tegen de verwachtingen van kenners in en volgde op een daling van 3,3 procent een maand eerder. Ook de invoer van de belangrijkste handelspartner van Nederland nam toe. Die steeg in april met 3,1 procent. Dat laatste cijfer toont aan dat Duitsland vooralsnog de problemen in de toeleveringsketens wereldwijd het hoofd weet te bieden.

De export naar Rusland kwam als gevolg van de sancties vanwege de oorlog in Oekraïne bijna tot stilstand. Op maandbasis daalde de uitvoer met nog eens 10 procent na de daling van 60 procent in maart. Duitsland exporteerde nog maar voor een bedrag van 800 miljoen euro naar Rusland. Daartegenover werd er voor 3,7 miljard euro uit Rusland ingevoerd. Daarmee was sprake van een daling van 16,4 procent.

Volgens economen van ING lukte het Duitsland om de restricties in de toeleveringsketen en de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne te trotseren. “Voorlopig althans”, zo klinkt het. Volgens de bank worden de orderportefeuilles voor de export wel minder. Dat komt vooral door de grote afhankelijkheid van onderdelen en materialen uit China. Dat land ging de laatste weken gebukt onder strenge coronamaatregelen die de bedrijvigheid flink in de weg zaten.

Bovendien zal de oorlog in Oekraïne de bevoorradingsketens hoogstwaarschijnlijk verder ontwrichten, verwachten de kenners. Ook is het risico volgens ING groot dat de trend van deglobalisering en hoge energie- en grondstofprijzen door de oorlog wordt versneld. De huidige opleving van de export zou daarmee ook wel eens tijdelijk kunnen zijn.