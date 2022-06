Musk wil af van 10 procent personeel Tesla om ‘slecht gevoel’

Elon Musk wil af van 10 procent van het personeel van autofabrikant Tesla. Dat staat in een mail die de topman van het bedrijf donderdag naar andere leidinggevenden heeft gestuurd en die persbureau Reuters heeft ingezien.

In de e-mail met de titel “pauzeer het in dienst nemen wereldwijd”, schrijft Musk: “Ik heb een superslecht gevoel over de economie.” Bij het autoconcern werken wereldwijd ongeveer 110.000 mensen.

Hoe concreet de reorganisatieplannen van Tesla precies zijn, is niet duidelijk. De onderneming was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Musk stuurt de laatste dagen meer opvallende e-mails naar leidinggevenden van Tesla. Hij liet eerder deze week weten dat werken op afstand niet langer acceptabel is. Iedereen die toch thuis wil werken, moet minstens veertig uur op kantoor aanwezig zijn of anders maar een andere baan zoeken. “Iedereen eet hetzelfde eten en gebruikt dezelfde toiletten”, schreef de rijkste man ter wereld op Twitter. Hij vindt dat er op dat gebied geen verschil moet zijn tussen leidinggevenden en fabrieksarbeiders.

Het is niet de eerste keer dat de harde omgang van Musk met zijn werknemers ter sprake komt. Zo zou hij eerder bij zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX hebben gedreigd om alle stagiairs te ontslaan omdat een aantal van hen in de rij stond voor de koffieautomaat. Voor Musk was dat een belediging voor de productiviteit. Ook zou Musk beveiligingscamera’s hebben ge├»nstalleerd om te controleren of regels worden nageleefd.