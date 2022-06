Zaterdag 42 vluchten zonder passagiers naar Schiphol, 12 mét

In totaal 42 vliegtuigen vliegen deze zaterdag vanaf Europese bestemmingen zonder passagiers naar Schiphol, om daarmee de drukte te verminderen op de luchthaven. Twaalf vluchten, onder meer vanuit Ibiza, Athene, Parijs en Malaga, kunnen of konden wel doorgaan met passagiers.

Dat meldde een woordvoerster van KLM zaterdag.

Door met name transferpassagiers niet mee te nemen, strandden die reizigers niet op Schiphol. Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij heeft de maatregel, die vanaf ongeveer 17.00 uur van kracht was, effect. “Het helpt, het wordt rustiger aan de transferdesks.”

Op Schiphol is het zaterdagavond rond 21.00 uur niet druk. In geen van de vertrekhallen staan rijen mensen. De marechaussee meldt dat het beeld ruim 2 uur eerder anders was. “Toen was het echt heel druk”. Bij de lounge is het wel wat drukker, daar boeken mensen vluchten om. Zondagochtend vanaf omstreeks 04.00 uur verwachten anonieme Schiphol-medewerkers opnieuw grote drukte. “Het wordt denk ik nog drukker dan zaterdagochtend en toen was het extreem”, aldus een van hen. “Mensen die nu vluchten omboeken komen daar ook nog eens bij.”

Schiphol kampt met grote drukte dit pinksterweekend. Daarbovenop kwamen ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud, wat zaterdag zorgde voor een domino-effect en zorgde voor verstoringen. KLM heeft toen, op eigen initiatief, besloten om geen passagiers meer mee terug te nemen. De maatregel geldt in elk geval de hele zaterdag. Schiphol meldt dat KLM de enige luchtvaartmaatschappij is die heeft besloten toestellen leeg naar Amsterdam te laten vliegen vanwege drukte. Die drukte is volgens Schiphol niet direct het gevolg van drukte door mensen die willen vertrekken, maar komt door verstoringen in het vliegschema.