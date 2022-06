Babymelkfabriek in VS hervat productie

Een babymelkpoederfabriek van Abbott in de VS heeft zaterdag de productie hervat. Het complex werd in februari gesloten na de dood van twee baby’s en een terugroepactie vanwege bezorgdheid over mogelijk met bacteriën besmette babymelk. Hierdoor werd een tekort aan zuigelingenvoeding in het land, veroorzaakt door wereldwijde problemen in de bevoorrading door de coronapandemie, verergerd. Dat heeft gezorgd voor een van de dringendste voedseltekorten in de recente geschiedenis voor Amerikaanse gezinnen.

Abbott laat weten dat de grote fabriek in Sturgis in de staat Michigan weer gaat draaien. Volgens het bedrijf wordt inmiddels voldaan aan alle voorwaarden van de FDA, de Amerikaanse voedselwaakhond. Abbott vertegenwoordigt 40 procent van de markt in de Verenigde Staten. “We begrijpen de urgente nood aan babymelk. Het is onze voornaamste prioriteit om veilige en hoogwaardige melk te kunnen leveren aan families in de Verenigde Staten”, meldt de producent in een verklaring.

De Amerikaanse president Joe Biden maakte eerder bekend een oorlogswet in te zetten vanwege de tekorten. Daarbij wordt een “luchtbrug” geopend om het tekort aan te pakken. De Amerikaanse regering laat melkpoeder meevliegen op commerciële vliegtuigen die door het leger zijn ingehuurd, heeft het Witte Huis bekendgemaakt.