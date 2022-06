ECB morrelt in Amsterdam waarschijnlijk nog niet aan rente

Dat de rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) eenmalig in Amsterdam is, geeft Nederland volgens kenners niet opeens meer invloed op het rentebeleid. Maar het begint er wel op te lijken dat de beleidsmakers bij de centrale bank binnenkort eindelijk gaan besluiten tot de eerste renteverhoging in jaren. Dat is iets waar president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) al langer op aandringt. Naar verwachting vindt de eerste rentestap alleen nog niet aanstaande donderdag plaats, maar volgende maand.

Elwin de Groot, hoofd macrostrategie bij RaboResearch, geeft aan dat Knot bij de vergadering in hotel Sofitel Legend The Grand in het centrum van Amsterdam niet opeens een extra belangrijke stem krijgt. “Mogelijk komen er hier wel andere vragen bij de persconferentie”, oppert hij. In Nederland zijn de prijzen harder opgelopen dan in de eurozone als geheel, terwijl de krapte op de arbeidsmarkt hier ook groter is dan gemiddeld. Daardoor zouden de beleidsmakers bij de ECB hier extra druk kunnen voelen om wat aan de hoge inflatie te doen.

DNB-hoofdeconoom Olaf Sleijpen, die de rentevergadering bijwoont om Knot te ondersteunen, sprak onlangs al van “kopzorgen” over de inflatie, die sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne extra hard is opgelopen. Het ligt dan ook voor de hand dat een renteverhoging niet lang meer op zich laat wachten. Een hogere rente maakt het aantrekkelijker om geld op te sparen en niet meteen uit te geven. Dat kan helpen om de inflatie omlaag te krijgen.

De vraag is alleen wanneer de rente precies omhooggaat en met hoeveel, met een kwart of een half procentpunt. ECB-president Christine Lagarde kondigde al aan dat de weg vrij lijkt voor een eerste renteverhoging in juli. Maar ING-econoom Carsten Brzeski stelt dat de enige echt interessante vraag is waarom de ECB nu niet meteen begint met het verhogen van de rente. Hij voegt daaraan toe dat zo’n snellere rentestap niet waarschijnlijk is, maar toch ook niet helemaal uitgesloten kan worden.

Zijn collega De Groot van RaboResearch denkt dat nu al de rente opschroeven alleen maar voor paniek op de financiële markten zal zorgen. Hij rekent nu vooral op extra uitleg van de ECB. Door het vooruitzicht dat de centrale bank zijn tarieven binnenkort gaat opschroeven lopen de kapitaalmarktrentes de laatste tijd toch al op. Consumenten merken dit ook aan de stijgende hypotheekrente. Daarbij heeft de ECB al laten weten dat er binnenkort een einde komt aan het opkopen van obligaties en dat zorgt er eveneens voor dat de economie wat wordt afgeremd en de inflatie wat wordt beteugeld.