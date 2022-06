Rusland denkt toch nog veel winst te maken met olie en gas

Rusland kan dit jaar waarschijnlijk toch veel winst maken met de levering van olie en gas, ondanks de westerse sancties tegen Rusland en Europese boycot van Russische olie. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse zaken Sergej Lavrov gezegd, die daarbij wees op de flink gestegen energieprijzen. Daardoor leveren de leveringen die Rusland nog wel kan doen veel meer geld op.

“Gezien het prijsniveau dat is ontstaan als gevolg van het beleid van het Westen, hebben we geen verliezen geleden”, heeft de bewindsman dit weekend gezegd tegen een televisiezender uit Bosnië en Herzegovina. “Integendeel, dit jaar zullen we de winst uit de export van onze energiebronnen aanzienlijk verhogen.”

Michaïl Oeljanov, die Ruslands permanente afgevaardigde is bij internationale organisaties in Wenen, reageerde een paar dagen terug al op het olie-embargo dat de Europese Unie heeft afgesproken voor Russische tankerolie. Hij wees er toen op dat Rusland andere afnemers zal vinden voor de olie die de EU niet meer afneemt. Lavrov kwam met een vergelijkbare redenering. Er is veel vraag naar olie en we hebben alternatieve afnemers, onderstreepte hij nogmaals.