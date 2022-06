Air France-KLM bij stijgers op aandelenbeurs Amsterdam

Het aandeel van luchtvaartconcern Air France-KLM stond maandag in de openingsminuten van de handel op Beursplein 5 bij de stijgers. KLM baarde dit weekend opzien door een besluit om op Europese bestemmingen die dag geen passagiers meer aan boord te laten gaan voor vertrek naar Amsterdam. Er vlogen toestellen leeg terug naar Schiphol. Het sentiment op de Europese beurzen was maandag gemengd. Beleggers zijn onder andere in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week.

De AEX-index in Amsterdam noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent hoger op 705,94 punten. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway was de sterkste stijger met een winst van 2,5 procent. Chemicaliƫndistributeur IMCD sloot de rij met een verlies van 0,5 procent. ArcelorMittal won 1 procent, mogelijk geholpen door de hogere prijzen voor ijzererts.

Een treetje lager won de MidKap 0,1 procent tot 1019,44 punten. Het aandeel Air France-KLM steeg in de vroege handel 2,1 procent. Volgens KLM was de ingreep zaterdag nodig omdat er op Schiphol sprake was ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud. Daarnaast kampt de luchthaven al een hele tijd met personeelstekorten bij bijvoorbeeld afhandelaars van bagage. KLM maakte zondag bekend dat alle gedupeerde reizigers ofwel alsnog op de plek van bestemming zijn gekomen, of dat er een andere vlucht voor ze was geboekt.

Fietsenfabrikant Accell (min 1,5 procent) stond bij de zakkers. Te weinig aandeelhouders hebben zich achter de overname geschaard van de maker van merken als Batavus en Sparta. Vrijdagavond eindigde de termijn waarop aandeelhouders hun stukken konden aanbieden aan een groep investeerders onder leiding van het Amerikaanse KKR. Met de deal was 1,6 miljard euro gemoeid. Eerder was al bekend geworden dat enkele grote aandeelhouders het bod te laag vonden. Deze week moet meer duidelijk worden over het vervolg.

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie noteerde maandag in Singapore een plus van 0,6 procent op 119,44 dollar. Brentolie klom ook met 0,6 procent, tot 120,37 dollar per vat (van 159 liter). Analisten verwachten dat de olievraag voorlopig sterk zal blijven nu de Chinese economie weer uit lockdowns komt en in de VS het seizoen voor uitstapjes met de auto begint. De euro was 1,0732 dollar waard, tegen 1,0721 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa op vrijdag.