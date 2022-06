Buitenlandse vakantie wint aan populariteit door einde lockdowns

Vakanties in het buitenland winnen wereldwijd weer aan populariteit nu landen hun coronamaatregelen versoepelen en reisrestricties worden opgeheven. Volgens de Wereldtoerismeorganisatie van de Verenigde Naties (UNWTO) waren er in de eerste drie maanden van dit jaar 117 miljoen internationale toeristen, bijna drie keer zoveel als in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Daarmee is sprake van een krachtig herstel, maar de cijfers staan nog in schril contrast met de situatie voor de coronacrisis. Met 117 miljoen toeristen lopen we namelijk nog zo’n 61 procent achter op het eerste kwartaal van 2019.

Wat meespeelt is dat in veel landen aan het begin van dit jaar nog sprake was van coronalockdowns. De toename van het aantal toeristen vond daarom ook voor een groot deel pas in maart plaats.

Verder valt op dat het toerisme vooral in Europa in hoog tempo aantrok. Hier telde UNWTO wel bijna vier keer zoveel toeristen als een jaar eerder. Er was ook een sterke groei in Noord- en Zuid-Amerika en in het Midden-Oosten, waar het aantal toeristen elk meer dan verdubbelde.

De verwachting is dat het herstel zich in de rest van het jaar doorzet, naarmate meer bestemmingen de reisbeperkingen versoepelen of opheffen. UNWTO heeft de indruk dat de oorlog in Oekraïne wereldwijd bezien niet heel sterk op de cijfers drukt. Wat het herstel van het toerisme mogelijk nog wel in de weg kan staan is de oplopende inflatie. Als alles duurder wordt, kunnen mensen geneigd zijn om bijvoorbeeld hun verre vakantie met een jaar uit te stellen.