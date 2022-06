Chinese taxidienst Didi schiet omhoog op Wall Street

Didi Global werd maandag meer dan 56 procent meer waard op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op een bericht van zakenkrant The Wall Street Journal dat de Chinese autoriteiten deze week hun onderzoek naar de taxidienst zullen afronden. De concurrent van Uber werd er onder meer van verdacht illegaal persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen en concurrentieregels te schenden.

Vanwege het onderzoek moesten appstores de app van Didi verwijderen. Maar volgens The Wall Street Journal mag de taxi-app deze week weer terugkeren in de winkels. Naar verluidt krijgt Didi wel een flinke boete en moet het bedrijf 1 procent van de aandelen aan de Chinese overheid geven.

De aanpak van Didi door China maakt deel uit van een bredere campagne van Beijing om de machtige technologiesector aan banden te leggen. Vanwege strengere regelgeving in zowel China als de Verenigde Staten is Didi al bezig zijn beursnotering in New York te beƫindigen en werkt het bedrijf aan een beursgang in Hongkong.

Ook Twitter trok de aandacht. De koers zakte meer dan 4 procent, omdat Elon Musk heeft geklaagd dat Twitter de afspraken rond de overname van het socialemediabedrijf schendt door hem niet bepaalde informatie te verstrekken over spam en nepaccounts. Dat staat in een nieuwe document dat de bekende ondernemer heeft ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Daarin benadrukt Musk ook nog altijd het recht te hebben om van de overname van Twitter af te zien.

De algehele stemming op Wall Street was positief na de flinke verliesbeurt op vrijdag. Naast het Europese rentebesluit op donderdag gaat de aandacht van beleggers deze week vooral uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers, die pas aan het einde van de week naar buiten komen. De Dow noteerde kort na opening 0,6 procent hoger op 33.085 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 4146 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,2 procent bij op 12.156 punten.

Spirit Airlines dikte op zijn beurt ruim 4 procent aan. Luchtvaartmaatschappij JetBlue heeft zijn overnamebod op zijn branchegenoot verbeterd. De budgetmaatschappij probeert al enige tijd de voorgenomen fusie tussen Spirit en Frontier Airlines te dwarsbomen, maar het bestuur van Spirit blijft zich verzetten tegen de vijandige overnamepogingen door JetBlue.

De euro was 1,0710 dollar waard, tegen 1,0721 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 119,52 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 120,41 dollar per vat.