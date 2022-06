Duizenden Britten gestrand in het buitenland

Duizenden Britten zijn naar verluidt gestrand in het buitenland omdat vluchten waarmee ze naar huis zouden terugkeren werden geannuleerd. Dat meldde het Britse persbureau PA op basis van gegevens van adviesbureau PC Agency, dat gespecialiseerd is in de reisindustrie.

Door last-minute wijzigingen werden zondag zeker 15.000 reizigers getroffen. Veel Britten hadden vanwege het lange weekend rond het jubileum van koningin Elizabeth II ervoor gekozen naar het buitenland te trekken. Veel van hen wilden zondag naar huis terugkeren, maar dat liep dus anders.

Vluchten van onder andere easyJet, British Airways en TUI werden geannuleerd. Door personeelstekorten en andere problemen moesten maatschappijen de laatste tijd wel meer vluchten cancelen. In de coronacrisis namen veel maatschappijen en luchthavenexploitanten afscheid van personeel. Nu het herstel uit de crisis is ingezet zijn er weer veel mensen nodig, maar die zijn niet te vinden. Dit speelt bijvoorbeeld ook op Schiphol.

De Britse regering beschuldigde de luchtvaartindustrie er eerder van niet voldoende voorbereid te zijn. De Britse reissector eist noodmaatregelen van de regering, bijvoorbeeld speciale visa voor werknemers uit andere EU-landen die na de brexit niet langer in het Verenigd Koninkrijk kunnen werken. Transportminister Grant Shapps wijst dit echter van de hand. De oplossing kan niet altijd “meer immigratie” zijn, zei hij.