Just Eat Takeaway winnaar op beurs, Aperam levert beurswaarde in

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, bekend van Thuisbezorgd.nl, was maandag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden op een krantenbericht over mogelijke interesse voor een overname van de Amerikaanse dochter Grubhub. Daarentegen hoorde roestvrijstaalbedrijf Aperam bij de verliezers aan het Damrak. De Spaanse branchegenoot Acerinox kondigde aan de fusiegesprekken met Aperam te beƫindigen.

Just Eat Takeaway ging aan kop bij de hoofdfondsen met een koerswinst van bijna 12 procent. De Britse krant The Sunday Times meldde dat mede-oprichter Matt Maloney van Grubhub samen met een investeringsmaatschappij eerder dit jaar zou hebben overwogen om de Amerikaanse maaltijdbezorger weer terug te kopen van Just Eat Takeaway. De partijen zagen uiteindelijk af van een overnamebod. Boze aandeelhouders drongen er eerder al bij de onderneming op aan om Grubhub weer te verkopen.

In de lijst met middelgrote fondsen leverde Aperam dik 1 procent aan beurswaarde in. Begin deze maand werd nog bekendgemaakt dat er gesprekken gaande waren over een mogelijk samengaan van Aperam en Acerinox (min 0,8 procent). Maar de rivaal ziet een fusie bij nader inzien toch niet zo zitten.

Ook fietsenfabrikant Accell (plus 2,8 procent) wist de aandacht op zich gericht. Te weinig aandeelhouders hebben zich achter de overname geschaard van de maker van merken als Batavus en Sparta. Vrijdagavond eindigde de termijn waarop aandeelhouders hun stukken konden aanbieden aan een groep investeerders onder leiding van het Amerikaanse KKR. Met de deal was 1,6 miljard euro gemoeid.

De beurshandel verliep verder relatief rustig. De meeste Europese markten waren open maar veel bedrijven en beleggers gunden zichzelf een lang weekend vanwege Pinksteren. De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde aan het einde van de handelsdag 1,6 procent hoger op 711,82 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 1024,98 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 1,3 procent.

De Londense FTSE-index klom 1 procent. De Britse Conservatieve Partij houdt na het sluiten van de beurs nog een vertrouwensstemming over partijleider en premier Boris Johnson. Steeds meer partijgenoten willen dat hij vertrekt vanwege ‘partygate’, het schandaal rondom feestjes van overheidspersoneel tijdens de lockdowns.

De euro was 1,0688 dollar waard, tegen 1,0721 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 118,47 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 119,52 dollar per vat.