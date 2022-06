WSJ: China rondt deze week onderzoek naar taxidienst Didi af

De Chinese autoriteiten gaan deze week hun onderzoek naar taxidienst Didi afronden. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Didi werd er onder meer van verdacht illegaal persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen en concurrentieregels te schenden.

Didi zou bijvoorbeeld kleinere concurrenten met oneerlijke manieren de markt uit hebben gedrukt. Vanwege het onderzoek moesten appstores de app van Didi verwijderen. Maar volgens The Wall Street Journal zou deze week de app van Didi weer terug moeten keren in appstores. Didi is de grootste speler op de taximarkt in China.

Naar verluidt krijgt Didi wel een flinke boete van de Chinese autoriteiten en moet het bedrijf 1 procent van de aandelen aan de overheid geven waardoor die meer zeggenschap krijgt bij de onderneming. De aanpak van Didi door China maakt deel uit van een bredere campagne van Beijing om de machtige technologiesector in het land aan banden te leggen. Zo kreeg eerder onder meer webwinkel Alibaba een hoge boete vanwege machtsmisbruik.

Didi is bezig zijn beursnotering in New York te beƫindigen en werkt aan een beursgang in Hongkong. De openingsindicatoren wijzen op een koerssprong voor Didi op Wall Street van circa 50 procent.