Benzineprijs woensdag waarschijnlijk naar hoogste niveau ooit

De adviesprijs voor een liter benzine stijgt woensdag naar verwachting naar het hoogste niveau ooit. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers, dat dagelijks de adviesprijzen van Shell, BP, Total, Texaco en Esso in de gaten houdt, ziet het er naar uit dat het oude record van maart dit jaar uit de boeken gaat ondanks dat de accijns op 1 april nog is verlaagd.

Dinsdag zijn automobilisten nog 2,500 euro per liter kwijt voor Euro95 en 2,189 euro voor een liter diesel. Voor de prijzen van woensdag heeft marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers nog niet alle gegevens binnen. Vooralsnog rekent zijn organisatie op 2,504 euro voor een liter benzine en 2,221 euro bij diesel.

De brandstofprijzen piekten hiervoor op 10 maart. Toen kostte een liter benzine 2,502 euro en een liter diesel 2,375 euro. Op de eerste dag van april ging de benzine prijs vervolgens weer met meer dan 20 cent omlaag. Het kabinet heeft vanaf 1 april namelijk de accijnzen op benzine en diesel voor de rest van dit jaar verlaagd.

Met de accijnsverlaging wilde de overheid mensen wat tegemoet komen, aangezien de energie- en brandstofprijzen hard zijn opgelopen door onder meer de oorlog in Oekraïne. Maar op de olie- en gasmarkt blijft het de laatste tijd erg onrustig, onder meer door onzekerheid over leveringen uit Rusland en tekorten aan raffinagecapaciteit. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg.