Boerenorganisatie: oogsten niet meer in gevaar door droogte

De landbouwsector is blij met de forse regenval van de afgelopen dagen, omdat daardoor de droogte in met name Noord-Brabant en het noorden en midden van Limburg grotendeels is verdwenen. Volgens boerenbelangenvereniging ZLTO is de waterstand weer redelijk goed op niveau en zijn oogsten niet langer in gevaar.

“We vroegen om regen en we hebben het gekregen. Daar zijn we blij om”, zegt een woordvoerder van ZLTO. De organisatie had medio mei nog gewaarschuwd dat als het binnen twee weken niet flink zou gaan regenen oogsten konden mislukken. Volgens de landbouwvereniging was er op plaatsen in het zuidoosten van het land 30 tot 40 millimeter regen nodig om de droogte tegen te gaan. “Het heeft flink doorgeregend en daardoor is het bijgetrokken. Dat heeft dus erg geholpen.”

De organisatie zegt dat boeren nu weer buffers hebben opgebouwd en dat sproeien voorlopig niet nodig zal zijn. “Ze hebben nu wat reserves. Dat maakt een groot verschil en scheelt een slok op een borrel”, aldus de zegsman van ZLTO.