Duitse fabrieksorders weer lager door oorlog Oekraïne en China

De orderontvangst van Duitse fabrieken is in april opnieuw gedaald door onzekerheid bij afnemers vanwege de oorlog in Oekraïne en door de coronalockdowns in China. Volgens het Duitse federale statistiekbureau zakten de fabrieksorders met 2,7 procent vergeleken met de maand maart. Dat is de derde maand op rij waarin een daling van de industriële orders te zien is bij de belangrijkste handelspartner van Nederland.

De daling was niet verwacht, want economen hadden in doorsnee op een kleine toename gerekend. Vooral uit het buitenland was sprake van een krimp in orders, zoals uit andere eurolanden. De grootste daling was te zien bij kapitaalgoederen, zoals bijvoorbeeld fabrieksmachines en auto’s. Maar ook consumentengoederen zoals witgoed werden minder besteld.

Ten opzichte van een jaar geleden gingen de orders voor de Duitse industrie met ruim 6 procent onderuit. Het statistiekbureau zegt dat bedrijven nog wel goed gevulde orderportefeuilles hebben.

De Duitse overheid heeft eind april haar prognoses voor de economische groei verlaagd. Berlijn rekent vooralsnog op een groei van de grootste economie van Europa dit jaar met 2,2 procent. Eerder werd op een plus van 3,6 procent gerekend.