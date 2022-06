Inflatievrees houdt Damrak in greep, Adyen onderaan in rode AEX

De Amsterdamse AEX-index deed dinsdag een stap terug onder aanvoering van fintechbedrijf Adyen. Na de sterke opleving een dag eerder keerde de inflatievrees weer terug op het Damrak. Een onverwachte daling van de Duitse fabrieksorders zorgde eveneens voor koersdruk.

Beleggers zijn verder vooral in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week. De ECB, die donderdag eenmalig de rentevergadering houdt in Amsterdam, zal waarschijnlijk de rente nog ongemoeid laten. In juli zal de centrale bank mogelijk wel beginnen met het verhogen van de rente om de hard oplopende inflatie aan te pakken.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent lager op 706,24 punten. Maandag won de graadmeter nog 1,6 procent. De MidKap daalde 0,9 procent tot 1016,07 punten. De beurs in Parijs verloor 0,7 procent en Londen daalde 0,1 procent.

De DAX in Frankfurt zakte 0,9 procent. De fabrieksorders daalden in april met 2,7 procent ten opzichte van maart, terwijl economen hadden gerekend op een lichte stijging. Duitse fabrieken hadden daarbij opnieuw last van de verstoringen in de toeleveringsketen door de inmiddels opgeheven lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne.

Naast Adyen (min 4 procent) stond maaltijdbezorger Just Eat Takeaway in de staartgroep van de AEX, met een min van 3,6 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl won een dag eerder nog bijna 12 procent na een krantenbericht over mogelijke interesse voor een overname van de Amerikaanse dochter Grubhub. Andere sterke dalers waren techinvesteerder Prosus en chipbedrijf Besi, met verliezen tot 2,7 procent.

DSM daalde 0,3 procent. Het speciaalchemiebedrijf koopt het Braziliaanse Prodap, een technisch specialist op het gebied van diervoeding. Een overnamesom werd niet bekendgemaakt. Bij het bedrijf werken 330 mensen. Olie- en gasbedrijf Shell en telecomconcern KPN waren de enige stijgers, met winsten tot 0,5 procent.

In de MidKap stond fietsenfabrikant Accell bovenaan met een winst van bijna 5 procent. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost en luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloten de rij met verliezen van 5 en 3 procent.

De euro was 1,0682 dollar waard, tegen 1,0688 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 118,19 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent minder, op 119,17 dollar per vat.