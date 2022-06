Kaag: wetgeving als financiële wereld niet snel vergroent

Als de financiële sector niet genoeg doet om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te verminderen, zal het kabinet niet schromen dit met wetgeving af te dwingen. Dat schrijft verantwoordelijk minister Sigrid Kaag in haar plannen voor ‘duurzame financiering’. Het gaat vooral om de gevolgen van investeringen en beleggingen voor het klimaat.

Daarom speelt ook de financiële wereld een rol in de vergroening, aldus Kaag. Tientallen banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en koepelorganisaties tekenden in 2019 al het ‘Klimaatcommitment’. Twee rapporten over deze ‘inspanningsverplichting’ (over het meten van de bijdrage van de sector aan de CO2-uitstoot en over de actieplannen van de instellingen) moeten begin volgend jaar samen een beeld geven over de voortgang van de klimaatdoelen.

Afhankelijk van de voortgang zal Kaag, in overleg met haar collega-minister Rob Jetten (Klimaat en energie) “besluiten of meer normerend optreden gepast en mogelijk is”. Als ze niet genoeg aansluiten bij de klimaatambities van het kabinet, kan de sector dus geconfronteerd worden met wet- en regelgeving.