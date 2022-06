KFC Australië kampt met sla-tekort, klanten klagen over koolmix

Fastfoodketen KFC kampt in Australië met een tekort aan sla en heeft daarom in een aantal winkels recepten aangepast. Daardoor krijgen klanten bij een kipburger een mix van sla en kool in plaats van alleen sla. Hier wordt op sociale media over geklaagd.

“Dat je sla vervangt door kool doet me mijn hele bezoek aan KFC heroverwegen. Het is zo’n rare keuze”, zei een ontevreden klant op Twitter. “Het voelt als een teken van de ondergang van de wereld”, aldus een ander.

Volgens KFC wordt het tekort aan sla veroorzaakt door overstromingen in het oosten van het land. Experts wijzen ook op de Russische invasie van Oekraïne die de prijs van kunstmest en brandstof heeft opgedreven. Een krop ijsbergsla kost in Sydney en Melbourne momenteel omgerekend zo’n 7,50 euro. Dat was een tijdje geleden nog geen 2 euro.