KLM zwijgt over kosten achterlaten passagiers

KLM zwijgt over de schade die de luchtvaartmaatschappij heeft geleden door afgelopen weekend vluchten zonder passagiers te laten terugkeren. Zaterdag vlogen 42 vliegtuigen van Europese bestemmingen naar Schiphol zonder reizigers om de drukte op de luchthaven niet verder te vergroten. De maatschappij maakt niet bekend hoeveel mensen er zijn achtergebleven. Naar schatting zijn dat er ruim 4000, uitgaande van zo’n 100 passagiers per vlucht.

De maatschappij heeft passagiers die het aangaat gevraagd om zich bij KLM te melden om een claim in te dienen. De maatschappij koos ervoor om vluchten te schrappen met veel transferpassagiers omdat het bij de transferbalies op Schiphol erg druk was. KLM wilde voorkomen dat er grote groepen reizigers op de luchthaven zouden stranden omdat ze hun aansluitende vlucht waarschijnlijk toch niet gingen halen. Of KLM de schade op Schiphol wil gaan verhalen, wil de luchtvaartmaatschappij niet zeggen.

Reizigers die op doorreis waren en door de annulering een overstap misten, kunnen de kosten van een eventuele terugvlucht terugkrijgen. Verder kunnen gedupeerde reizigers, naast de kosten van een hotel, ook maaltijden vergoed krijgen. Volgens de algemeen geldende regels kunnen ook nog compensaties worden uitgekeerd.

KLM meldt dat zondagavond ruim 90 procent van de gestrande passagiers inmiddels op bestemming was, of was overgeboekt naar een andere vlucht. Of iedereen is geholpen is volgens de maatschappij lastig te verifiëren. “Als iemand zelf een andere terugreismogelijkheid kiest is het voor KLM lastig om na te gaan of het ze is gelukt om terug te komen”, aldus een woordvoerster. Zo kunnen passagiers een ticket hebben geboekt bij een andere maatschappij of de auto of trein hebben genomen. Ook kunnen ze hebben gekozen voor een langer verblijf.

Zaterdag was er op Schiphol maar één baan beschikbaar door onderhoud en ongunstige weersomstandigheden. Het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan is in april begonnen en wordt naar verwachting half juli afgerond. Zo’n onderhoud wordt volgens Schiphol gepleegd in overleg met de vliegmaatschappijen en wordt lang voordat het plaatsvindt gepland. “Die stopt niet zomaar even een weekend”, zegt een woordvoerster, die erop wijst dat het baanonderhoud van primair belang is voor de veiligheid. Schiphol benadrukt dat de annuleringen van KLM van afgelopen zaterdag op eigen initiatief werden gedaan.