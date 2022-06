Krant: Deutsche Bank biedt ICT’ers uit Rusland werk in Duitsland

Deutsche Bank biedt de ongeveer 1500 medewerkers van zijn in Sint-Petersburg gevestigde ICT-afdeling allemaal een baan in Duitsland aan. Dat meldt de zakenkrant Handelsblatt op basis van ingewijden. Enkele honderden werknemers zouden al zijn overgegaan naar het technologiecentrum dat de bank opricht in Berlijn.

Deutsche Bank wilde niet reageren op het nieuws. In een geschreven verklaring stelt de grootste financieel dienstverlener van Duitsland dat het Berlijnse technologische centrum vooral de zakenbank en de divisie voor zakelijke klanten moet ondersteunen met de ontwikkeling van apps.

Deutsche Bank veroordeelde in maart de Russische invasie van Oekraïne en meldde geen nieuwe klanten meer aan te nemen in Rusland. Zo zou de bank activiteiten in het land afbouwen. Destijds verklaarde het financiële concern dat de risico’s van de sluiting van de afdeling voor technologische ondersteuning in Sint-Petersburg beperkt waren, omdat in Roemenië, de Verenigde Staten en India ook dergelijke centra zijn.

Maar bij zijn eerstekwartaalcijfers waarschuwde Deutsche Bank voor het risico dat de bank amper of geen gebruik zou kunnen maken van het ICT-centrum in Rusland. “Bijvoorbeeld door westerse sancties, ingrepen door de Russische staat of maatregelen van het management.”

Volgens Handelsblatt verkleint Deutsche Bank nu het risico dat expertise verloren gaat als het ICT-centrum in Rusland niet meer open kan blijven.