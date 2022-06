Ook in Duitsland en Spanje voelt vliegpassagier personeelsgebrek

Ook elders in Europa kampen luchtvaartbedrijven met problemen door een gebrek aan personeel. Swiss Air Lines schrapt meerdere vluchten naar Duitsland doordat er te weinig medewerkers zijn. In Spanje is de politie hard op zoek naar extra mensen voor de controle van passagiers op Madrid Barajas, de grootste luchthaven van het land. Eerder ontstonden lange rijen doordat het internationaal toerisme weer sterk toeneemt.

Swiss, een dochteronderneming van Lufthansa, schrapt in juli en augustus wekelijks vier vluchten tussen Zürich en Berlijn. Tussen Zürich en Stuttgart komen iedere week drie vluchten te vervalen. Ook gaat één langeafstandvlucht naar San Francisco per week verloren. Tussen Zürich en Neurenberg gaat iedere week vijf vluchten niet door in de periode van juli tot oktober.

De Spaanse politie hoopt tweehonderd nieuwe medewerkers aan te nemen voor controles op de luchthaven in Madrid. Dat zou het totaal op zeshonderd brengen en genoeg moeten zijn om de passagiersstromen in goede banen te leiden nu na de coronacrisis weer grote groepen toeristen Spanje bezoeken, meldt een regeringswoordvoerster.

Luchtvaartmaatschappij Iberia klaagde eerder dat op drukke momenten chaos heerste bij de paspoortcontroles op Madrid Barajas. Daardoor zouden sinds begin maart 15.000 reizigers hun vlucht hebben gemist.

In Nederland springt de drukte op Schiphol in het oog. Het voorbije weekend waren er opnieuw lange rijen, soms tot in de buitenlucht, omdat er tekorten zijn aan beveiligers en afhandelaars. KLM voerde 42 vluchten vanaf Europese bestemmingen met lege vliegtuigen uit om de drukte op de luchthaven te verminderen. Voor het pinksterweekend had de grootste maatschappij op Schiphol al besloten dagelijks tot 50 vluchten te annuleren wegens de drukte.

Ook op grote Britse luchthavens gaan vluchten niet door vanwege de te grote passagiersstromen. Reisorganisatie TUI annuleert tot eind juni bijna 200 vluchten van en naar Manchester.