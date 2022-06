PayPal wint op hoger Wall Street na uitbreiding cryptodiensten

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten de handel uitgegaan na een wisselvallige handelssessie. Beleggers verwerkten nieuwe opmerkingen over inflatie en leken de zorgen over sterke prijsstijgingen van zich af te schudden. Betalingsverwerker PayPal steeg na een uitbreiding van zijn cryptodiensten.

De Amerikaanse minister voor Financiƫn Janet Yellen waarschuwde dat de inflatie voorlopig waarschijnlijk hoog blijft. Ze gaf ook toe dat ze de sterke prijsstijgingen vorig jaar beter niet als voorbijgaand fenomeen had kunnen omschrijven. Eerder op de dag waarschuwde de Wereldbank voor een periode van hoge inflatie en zwakke economische groei, ook wel bekend als stagflatie.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 33.180,14 punten. De brede S&P 500 won 1 procent tot 4160,68 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,9 procent tot 12.175,23 punten.

PayPal staat klanten in de Verenigde Staten binnenkort ook toe om cryptomunten te verhandelen met mensen die geen account hebben bij het betalingsbedrijf. De fintechonderneming won ruim 2 procent.

Warenhuiswinkelketen Target leverde 2,3 procent in. De onderneming verlaagde voor de tweede keer in drie weken tijd de verwachting voor de winstmarge in het lopende kwartaal vanwege maatregelen om overtollige voorraden weg te werken. Andere winkelketens gingen mee omlaag. Zo verloor Walmart 1,2 procent.

Mijnbouwbedrijven die uranium delven behoorden ook tot de winnaars. De Amerikaanse regering zou bij leden van het Congres steun zoeken voor een miljardenplan om meer verrijkt uranium uit eigen land te halen. Dit zou nodig zijn om de afhankelijkheid van Rusland te verkleinen, meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Centrus Energy won 15 procent en branchegenoot Camco steeg ruim 8 procent.

Softwarebedrijf GitLab deed het goed met een koerswinst van 28 procent. GitLab kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoging van de winstverwachting. De maker van fitnessapparatuur voor thuisgebruik Peloton Interactive kondigde een nieuwe financieel directeur aan. Het aandeel eindigde 0,4 procent lager.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 118,37 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 119,41 dollar per vat. De euro was 1,0706 dollar waard, tegenover 1,0694 dollar bij het slot van de Europese beurzen.