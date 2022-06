Shell schaarse winnaar op voorzichtig Damrak

Olie- en gasconcern Shell is als een van de weinige bedrijven op de Amsterdamse aandelenbeurs hoger geƫindigd. Beleggers bleven voorzichtig op de dag dat de Wereldbank waarschuwde voor tragere economische groei en een lange periode met hoge inflatie.

Shell eindigde 1,3 procent hoger in de AEX en was de grootste winnaar van de hoofdfondsen op het Damrak. Het concern kondigde aan ook de Amerikaanse markt op te gaan als energieleverancier voor huishoudens. Shell doet dit al in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en maakte vorig jaar dezelfde stap bekend in Nederland.

Speciaalchemieconcern DSM boekte een winst van 0,7 procent. Het bedrijf koopt het Braziliaanse Prodap, een technisch specialist op het gebied van diervoeding. De grootste verliezers in de AEX waren betalingsverwerker Adyen en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met minnen tot ruim 3 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl won een dag eerder nog bijna 12 procent. Dat was een reactie op een mediabericht over mogelijke interesse in een overname van de Amerikaanse dochter Grubhub.

De AEX zelf zakte 0,4 procent tot 709,14 punten. De MidKap eindigde een fractie lager op 1024,82 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen sloten tot 0,7 procent lager.

Bij de middelgrote fondsen stond fietsenfabrikant Accell bovenaan met een plus van 4,6 procent. Vorige week werd duidelijk dat er onvoldoende steun was van aandeelhouders van de Batavus- en Sparta-maker voor een overname door investeerders onder leiding van het Amerikaanse KKR. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost en luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloten de rij met verliezen van 5,1 en 3 procent.

Beleggers zijn verder vooral in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week. De ECB, die donderdag eenmalig de rentevergadering houdt in Amsterdam, zal waarschijnlijk de rente nog ongemoeid laten. In juli zal de centrale bank mogelijk wel beginnen met het verhogen van de rente om de hard oplopende inflatie aan te pakken.

De euro was 1,0694 dollar waard, tegen 1,0688 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 119,04 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer, op 120,10 dollar per vat.