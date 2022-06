Steeds meer Oekraïense vluchtelingen vinden werk in Nederland

Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat werk vindt in Nederland loopt de laatste tijd flink op. Inmiddels zijn er ruim 13.200 Oekraïners aan de slag, voornamelijk in de horeca en via uitzendbureaus. Sinds begin mei zijn er 8900 nieuwe meldingen binnengekomen bij uitkeringsinstantie UWV.

Bijna de helft van het totaal vond via een uitzendbureau werk. Ze zijn nu bijvoorbeeld productiemedewerker, schoonmaker of magazijnmedewerker. Meer dan een tiende is daarnaast aan de slag in de horeca. Verder hebben bedrijven in de land- en tuinbouw en zakelijke dienstverlening relatief veel Oekraïners in dienst genomen, al gaat het daar wel om iets kleinere aantallen.

De sterke toename betekent niet dat de meeste vluchtelingen uit het oorlogsgebied nu een baan hebben. Volgens de laatste overheidscijfers van begin deze maand waren er wel 62.260 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd in Nederland. Maar het is niet duidelijk hoeveel Oekraïners hier zijn zonder zich te hebben geregistreerd, en hoeveel Oekraïners zijn teruggekeerd zonder zich uit te schrijven, dus er zit onzekerheid in dat aantal. Bij de vluchtelingen zitten ook veel kinderen.

Uit de cijfers van het UWV komt naar voren dat vluchtelingen vooral in de Randstad werk hebben gevonden, en dan met name in de regio’s rond Amsterdam en Den Haag. Werkgevers hoeven geen tewerkstellingsvergunning voor Oekraïense vluchtelingen aan te vragen. Wel moeten zij sinds april bij het UWV melden als ze een vluchteling in dienst nemen. Zo hoopt het UWV risico’s op misstanden te signaleren en te verkleinen. Als een werkgever geen melding maakt van het in dienst nemen van een Oekraïense vluchteling, kan een boete volgen.