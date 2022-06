Aandacht voor chipfondsen op beurs na prognose Apple-leverancier

Bedrijven in de chipsector zoals ASML, ASMI en Besi staan woensdag in de belangstelling op de beurs. ’s Werelds grootste chipfabrikant, TSMC, heeft nieuwe omzetverwachtingen naar buiten gebracht en die wijzen op een toenemende vraag naar elektronica in de wereld.

De verkopen van het Taiwanese concern zouden dit jaar wel 30 procent hoger kunnen uitkomen dan vorig jaar, ondanks de toegenomen economische onzekerheid door onder meer de oorlog in Oekraïne. Die prognose kan ook de koers van chipbedrijven aan het Damrak in beweging zetten. TSMC is een belangrijke toeleverancier van iPhone-maker Apple en een grote klant van chipmachinefabrikant ASML.

Met betrekking tot de aanhoudende chiptekorten in de wereld had TSMC voor Europa wel minder positief nieuws. De topman van het bedrijf heeft laten weten geen concrete plannen te hebben voor het bouwen van fabrieken op dit continent.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren hoger te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen, al zullen beleggers ook op hun hoede blijven. Op de aandelenmarkten wordt namelijk gewacht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) dat donderdag naar buiten komt.

De tweedaagse rentevergadering van de centrale bank is eenmalig in Amsterdam. Kenners rekenen over het algemeen nu nog niet op een rentestap, maar in juli wel. Ze hopen op extra uitleg van de ECB, ook over wat voor beleid er de rest van dit jaar te verwachten valt.

Vopak, dat een beleggersdag houdt, weet ook de aandacht op zich gericht. Het tankopslagbedrijf dat ook terminals heeft in de haven van Rotterdam investeert de komende jaren fors in duurzaamheid en installaties voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Zo trekt de onderneming tot 2030 zo’n 1 miljard euro uit voor de ontwikkeling en uitbreiding van lng- en lpg-terminals.

Verder kan techinvesteerder Prosus mogelijk profiteren van de fikse koerswinst van internetbedrijf Tencent in Hongkong, waarin het bedrijf een groot belang heeft. Daar werd enthousiast gereageerd op het bericht dat gamesbedrijven weer een voorraad nieuwe mobiele en onlinespellen op de markt mogen brengen.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 120,10 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 121,02 dollar per vat. De euro was 1,0688 dollar waard, tegen 1,0694 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.