Amerikaanse zakenzender: voorlopig nog geen beursgang Starlink

Het zal nog wel enkele jaren duren voordat het satellietinternetbedrijf Starlink van Elon Musk naar de beurs gaat. De miljardair, die ook aan het roer staat bij autoproducent Tesla, zou tegen personeel van ruimtevaartbedrijf SpaceX hebben gezegd dat een beursgang nog wel drie tot vier jaar op zich laat wachten. Dat zou betekenen dat de beursintroductie pas na 2025 zal plaatsvinden, later dan Musk eerder had voorzien, meldde de Amerikaanse zakenzender CNBC.

Starlink is een divisie van SpaceX. Het bedrijf brengt satellieten in een baan rond de aarde om breedbandinternet te kunnen aanbieden in afgelegen gebieden. Momenteel zweven er al duizenden Starlink-satellieten in de ruimte. De internetdienst wil onder meer op prijs kunnen concurreren met aanbieders van bekabelde internetverbindingen.

In een e-mail die Musk in mei 2019 stuurde, verklaarde Musk nog dat “het waarschijnlijk zinvol zal zijn om Starlink binnen drie jaar of zo naar de beurs te brengen”. Later kwam hij daarop terug en zei hij dat Starlink nog wel een aantal jaar nodig had om de inkomsten redelijk voorspelbaar te krijgen. Een snelle beursgang zou het bedrijf meer kwaad dan goed doen, zo legde hij uit.

Musk zou de werknemers ook hebben verteld dat een beursgang niet “een zekere weg naar rijkdom” betekent. “De publieke markten zijn wispelturig. Je krijgt echt een klap als je niet voldoet aan de verwachtingen”, aldus Musk. Ook zou de beurswaardering afleidend kunnen werken.

Musk heeft een geschiedenis met beurstoezichthouder SEC. Zo moest hij eerder flink boeten nadat hij de markten zou hebben misleid met een bericht dat hij Tesla van de beurs zou willen halen. Verder is Musk ook nog altijd bezig om socialemediabedrijf Twitter van de beurs te halen, al is nog maar de vraag of hij die overname doorzet.