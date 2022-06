Cabinepersoneel Ryanair dreigt met zomerstaking door heel Europa

Cabinepersoneel van Ryanair dreigt deze zomer actie te gaan voeren door heel Europa. Directe aanleiding daarvoor is het vastlopen van de onderhandelingen in Spanje. Daar liep de budgetluchtvaartmaatschappij weg bij gesprekken over betere arbeidsvoorwaarden met twee vakbonden.

Die willen nu samen met vakbonden in België, Frankrijk, Italië en Portugal samenwerken bij acties als de Ierse maatschappij niet snel terugkeert naar de onderhandelingstafel. Ryanair heeft na een eerder conflict met vakbonden geen basis meer in Nederland.

Een grote actie in meerdere landen kan het herstel van Ryanair na de coronacrisis stevig dwarsbomen. Op de piek van het komende zomerseizoen wordt een vergelijkbaar aantal reizigers verwacht als in 2019, voordat corona de reissector in een diep dal stortte.

Ryanair is volgens Bloomberg weggelopen van de onderhandelingstafel nadat de Spaanse vakbonden waren gaan dreigen met stakingen. Het persbureau baseert zich op een brief van personeelsdirecter Darrell Hughes van de prijsvechter. Hughes zegt daarin dat de vakbonden “onrealistische eisen” stelden en “weigerden om echt in gesprek te gaan”.

In Italië staakten piloten en cabinepersoneel van verschillende budgetluchtvaartmaatschappijen, waaronder Ryanair, woensdag al. Daar wil het personeel beter betaald worden en onder meer makkelijker verlof kunnen aanvragen.