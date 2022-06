Economen OESO achten risico van wereldwijde stagflatie beperkt

De oorlog in Oekraïne drukt op de wereldwijde economische groei, maar het risico op een langdurige periode met hoge inflatie en lage economische groei, ook wel bekend als stagflatie, is toch beperkt. Dat denken economen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Volgens de vooraanstaande denktank zal de wereldeconomie dit jaar waarschijnlijk nog maar zo’n 3 procent groei laten zien. Dat is veel minder dan de 4,5 procent groei die de OESO in december nog voorspelde. Voor volgend jaar houden de kenners het nu op een plus van 2,8 procent. Ook voor 2023 is de prognose zwakker dan in de vorige raming.

Ondertussen ziet het er niet naar uit dat er snel een einde komt aan de flinke prijsstijgingen van de laatste tijd. In landen die lid zijn van de OESO wordt voor dit jaar een inflatie van 8,5 procent voorzien. Volgend jaar zou de inflatie slechts licht afnemen tot gemiddeld 6 procent.

Ondanks de lagere groei en hogere inflatievooruitzichten, acht de OESO de kans dat we te maken krijgen met net zulke stagflatie zoals in het midden van de jaren zeventig niet zo groot. Destijds speelden namelijk niet alleen de oliecrisis en een op hol geslagen inflatie een rol, maar werden de problemen ook veroorzaakt door een snel oplopende werkloosheid.

Dat laatste is nu niet het geval. Daarnaast zijn met name de ontwikkelde economieën tegenwoordig veel meer op de dienstensector gericht dan in de jaren zeventig en minder op energie slurpende industrieën. Ook zouden centrale banken nu meer mogelijkheden hebben om de inflatie te bestrijden.

De Wereldbank werd in nieuwe ramingen op dinsdag ook al somberder over de wereldwijde economische groei dit jaar. President David Malpass van het grote instituut voor ontwikkelingssamenwerking vond het risico op stagflatie juist erg groot. “Beperkte groei blijft waarschijnlijk het hele decennium duren door lage investeringen in grote delen van de wereld”, gaf hij aan. Er is “een risico dat de inflatie langer hoog zal blijven”, aldus Malpass.