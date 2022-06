Goedkeuring nieuwe games leidt tot koerssprong op beurs Hongkong

In China mogen tientallen nieuwe mobiele en onlinespellen op de markt worden gebracht. De Chinese toezichthouders hebben goedkeuring gegeven aan zestig nieuwe titels, en beleggers op de beurs in Hongkong reageerden enthousiast. China koos er vorig jaar namelijk voor om rigoureus gamesverslaving tegen te gaan, waardoor er amper nog nieuwe spellen konden uitkomen.

Kenners zien de nieuwe licenties als een stap van de Chinese autoriteiten richting normalisatie van hun beleid ten aanzien van games. In april werd er namelijk nog maar voor 45 spellen een fiat verleend.

In reactie op het nieuws schoot een speciale technologie-index op de beurs in Hongkong woensdag in de loop van de handelssessie tot meer dan 4 procent omhoog, terwijl e-commercereus Alibaba en videostreamingbedrijf Bilibili tot bijna 10 procent aan beurswaarde wonnen. De hoofdgraadmeter in Hongkong noteerde tussentijds 1,9 procent hoger.

Op de lijst met goedgekeurde games staan titels van gevestigde studio’s als Perfect World, Shengqu Games, MiHoYo en Changyou. Van de grote internetconcerns Netease en Tencent werden nog geen nieuwe spellen goedgekeurd, maar op de aandelenmarkt lijkt men ervan uit te gaan dat het niet lang meer zal duren voor zij ook weer nieuwe spellen uit mogen brengen. De aandelen van Netease en Tencent stegen tot meer dan 5 procent.

Op de andere beurzen in Aziƫ was het beeld woensdag gemengd. In Seoul bleef de graadmeter tamelijk vlak en in Shanghai en Shenzhen waren kleine minnen te zien, terwijl de toonaangevende Nikkei-index in Japan 1 procent hoger de handel uit ging. Nieuwe cijfers bevestigden dat de Japanse economie kromp in de eerste drie maanden van het jaar. Maar de economische neergang was wel iets minder sterk dan eerder geraamd.