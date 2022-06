ING België stopt met negatieve rente voor particuliere spaarder

Vermogende particuliere klanten van ING in België hoeven vanaf september geen geld meer te betalen voor het spaargeld dat ze bij de bank aanhouden. Nu brengt de Belgische tak een negatieve rente van 0,5 procent in rekening bij klanten met meer dan 250.000 euro aan spaargeld.

ING België zegt een einde te kunnen maken aan de negatieve rentes omdat de rentes ook zijn gestegen op de geld- en kapitaalmarkten, waar banken van en aan elkaar geld lenen. Nu betaalt zo’n 2,5 procent van de zakelijke klanten en 0,5 procent van de particuliere klanten nog geld voor spaargeld dat ze hebben gestald bij ING België. Ook voor de meeste zakelijke klanten komt er een einde aan de negatieve rentes, meldt de bank.

Ook in Nederland past ING een negatieve rente van 0,5 procent toe bij klanten met veel spaargeld. Zij moeten een vergoeding betalen voor hun spaargeld boven de 100.000 euro. Ook andere Nederlandse banken rekenen een negatieve rente door de historisch lage rentes bij de Europese Centrale Bank.

ING Nederland wil geen mededelingen doen over het toekomstige rentebeleid. “Maar over het algemeen volgt dat de bewegingen op de markt. Dus dan gaat het om het renteniveau op de geld- en kapitaalmarkten, de balanspositie van de bank, de kosten die we maken en de concurrentieverhoudingen op de markten waar we actief zijn”, legt een woordvoerder uit.