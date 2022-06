Krant: Twitter wil Elon Musk toegang geven tot data over bots

Berichtendienst Twitter wil Tesla-topman Elon Musk toegang geven tot alle informatie over de hoeveelheid zogeheten bots die op het sociale netwerk actief zijn. Dat meldt de Amerikaanse krant Washington Post. Musk claimt dat het probleem met dergelijke robot-accounts op Twitter veel groter is dan het bedrijf zelf meldt. De miljardair heeft zijn overnamepoging van Twitter daarom stilgelegd.

Volgens het krantenbericht krijgt Musk nu inzage in een enorme datastroom aan gegevens. Het zou gaan om alle informatie over de ruim 500 miljoen tweets die elke dag worden geplaatst.

Musk trok begin vorige maand het bericht van Twitter in twijfel dat minder dan 5 procent van de dagelijkse gebruikers uit spamaccounts bestaat. De Tesla-topman meent dat het probleem veel groter is en bekritiseerde ook de methodiek van Twitter. Hij zei meer duidelijkheid te willen van het bedrijf. Het aantal actieve gebruikers is belangrijk voor de potentiƫle winstgevendheid, omdat spamaccounts niet reageren op advertenties.

Twitter liet eerder nog weten dat Musk met zijn opmerkingen concurrentiegevoelige informatie naar buiten had gebracht. Het bedrijf zei bovendien dat de Tesla-topman geen mogelijkheid had om zijn overnamebod op pauze te zetten, zoals hij zei te doen.

Persbureau Reuters meldt verder dat de aandeelhouders van Twitter zich naar verwachting begin augustus over het bod van Musk kunnen uitspreken. Reuters baseert zich daarbij op wat een advocaat van Twitter in een interne vergadering heeft gezegd.