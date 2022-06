Luchtvaartmaatschappijen willen geen Schiphol-vluchten schrappen

Lang niet alle buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen, zijn van plan de komende tijd vluchten te schrappen wegens de drukte op de luchthaven. Zo heeft luchtvaartmaatschappij Emirates uit de Verenigde Arabische Emiraten al laten weten dit vooralsnog niet van plan te zijn en zegt de Spaanse budgetmaatschappij Vueling alleen reizen te zullen annuleren als de weersomstandigheden daarom vragen.

Schiphol kampt met personeelstekorten onder beveiligers en afhandelaars. In combinatie met de toegenomen stroom vakantiegangers zorgt dit al weken voor grote drukte op de luchthaven, met soms geannuleerde en vertraagde vluchten tot gevolg. Met luchtvaartmaatschappijen voert Schiphol overleg over het verminderen van het aantal vluchten op de grootste luchthaven van Nederland, om zo de doorstroom te verbeteren. In het uiterste geval zal het vliegveld maatschappijen dwingen om vluchten te schrappen.

EasyJet, een van de grotere gebruikers van Schiphol, meldde onlangs wel “proactief” vluchten van Amsterdam naar London Gatwick en London Luton te hebben geannuleerd voor deze zomer. De Britse prijsvechter vliegt niet vanaf regionale luchthavens in Nederland en ziet het verplaatsen van vluchten naar die vliegvelden niet als optie. Het Duitse Lufthansa laat weten dat de hele luchtvaartindustrie last heeft van personeelstekorten. Een woordvoerder van de maatschappij kan niet zeggen of er vluchten naar Schiphol worden geschrapt, en zo ja hoeveel.

Transavia, TUI en Corendon lieten eerder weten meer te zien in het verplaatsen van vluchten naar andere luchthavens dan in annuleren. Deze bedrijven richten zich sterk op vakantiegangers. Het schrappen van vluchten is dan eigenlijk uit den boze.