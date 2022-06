Moederbedrijf Unibet krijgt Nederlandse goklicentie

De Nederlandse onlinegokmarkt krijgt er een grote speler bij. Kindred Group, het bedrijf achter onder andere Unibet, heeft naar eigen zeggen van de Nederlandse Kansspelautoriteit toestemming gekregen om commerciële kansspelen en sportweddenschappen aan te bieden.

Kindred ziet Nederland als een grote en belangrijke Europese markt waarin het graag actief wil worden. In de komende dagen wordt de site Unibet.nl gelanceerd. Volgens commercieel directeur Anne-Jaap Snijders van Kindred moet Unibet een “verantwoordelijke, betrouwbare en waardevolle kansspelaanbieder” op de Nederlandse markt worden. Daarbij wordt wat hem betreft ook nadrukkelijk gelet op verantwoord gokken.

Over dat laatste is een hoop te doen. Zo stelde het journalistieke onderzoeksplatform Pointer onlangs vast dat gokwebsites als TOTO, Kansino en Betcity ernstig tekortschieten met hun wettelijke gokbescherming. Consumenten mogen sinds 1 oktober vorig jaar legaal online gokken op websites. In ruil moeten gokbedrijven verslaving voorkomen, bijvoorbeeld door in de gaten houden hoe vaak en hoeveel geld iemand stort. Nederlanders kunnen echter volgens Pointer moeiteloos tienduizenden euro’s per maand verliezen, ook op overheidsgoksites.

Volgens de Nederlandse Loterij, het staatsbedrijf achter onder andere TOTO, zouden branchebrede afspraken moeten worden gemaakt over probleemspelers. Verder zouden uniforme speellimieten voor alle spelers moeten worden ingesteld.

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) zei eerder al dat hij wil onderzoeken of er onder andere een maximum aan de bestaande goklimieten kan worden gesteld. Wel vreest hij dat te strenge limieten ertoe leiden dat spelers naar andere aanbieders gaan of uitwijken naar het illegale circuit. Deze zomer wil hij onderzoek ernaar afronden en vervolgens laten weten hoe hij speellimieten effectiever gaat inzetten.