Oekraïne krijgt extra steun van de Wereldbank

Oekraïne kan rekenen op 1,5 miljard dollar extra financiële steun van de Wereldbank. ’s Werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking heeft dat toegezegd, waardoor het totale steunpakket van het instituut voor Oekraïne uitkomt op meer dan 4 miljard dollar. Daarvan is al bijna 2 miljard dollar uitgekeerd.

De Russische invasie van Oekraïne eind februari heeft grote economische ravage aangericht. Zo is veel infrastructuur vernietigd en wordt de graanexport ernstig gehinderd. De Oekraïense overheid kampt daarnaast met grote problemen om haar rekeningen te betalen. Onder meer Nederland heeft voor de steun financiële garanties afgegeven.

De nieuwe financiering vanuit de Wereldbank is bedoeld om te helpen bij het uitkeren van de lonen van onder meer overheidspersoneel. Maar of het bedrag daarvoor voldoende is, valt nog te bezien. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft gezegd dat zijn regering in totaal 7 miljard dollar per maand aan hulp nodig heeft om te kunnen blijven functioneren.