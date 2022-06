Oprichter Biodermal Hans Schreuder (81) overleden

De oprichter van huidverzorgingsbedrijf Biodermal, Hans Schreuder, is maandag overleden. Dat maakte zijn familie bekend. Hij werd 81 jaar. Behalve van Biodermal, was Schreuder ook bekend van televisieoptredens bij programma’s als De 5 Uurshow.

Schreuder begon Biodermal in 1975 met het idee de natuurlijke processen van de huid te ondersteunen. Het bedrijf is onder meer bekend van zijn P-CL-E-crème om littekens tegen te gaan. Nadat Schreuder en zijn vrouw Irene hun aandelen in Biodermal hadden verkocht, startten ze het merk Drs. Hans Schreuder.