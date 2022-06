Prosus stijgt door gamesnieuws en trekt AEX in het groen

Techinvesteerder Prosus is woensdag flink gestegen op de aandelenbeurs in Amsterdam en droeg bij aan een dagwinst voor de AEX-index. Aanleiding was het nieuws dat Chinese gamesbedrijven weer nieuwe mobiele en onlinespellen op de markt mogen brengen. Techbedrijf Tencent maakte daarop een koerssprong in Hongkong en Prosus heeft een groot belang in Tencent. De aandelen van Prosus werden 8,2 procent meer waard.

Ook bedrijven in de chipsector gingen vooruit in de AEX-index. Zo steeg Besi 4,4 procent en dikte ASMI 2 procent aan. Chipmachineproducent ASML werd 0,7 procent hoger gezet. Staalbedrijf ArcelorMittal was de grootste daler bij de grote bedrijven aan de Amsterdamse beurs. Dat aandeel verloor 3,3 procent.

De Amsterdamse AEX-index steeg uiteindelijk 0,3 procent naar 710,99 punten. Daarmee was de graadmeter een positieve uitschieter in Europa. Op de meeste beurzen wachtten beleggers vooral op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) dat donderdag naar buiten komt.

De MidKap daalde 1 procent tot 1014,96 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,8 procent in.

Bij de middelgrote bedrijven zakte Vopak 0,9 procent. Het tankopslagbedrijf liet weten komende jaren fors te investeren in duurzaamheid en installaties voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Air France-KLM ging 4,4 procent omlaag. Air France schrapt donderdag een deel van de vluchten vanaf het Parijse vliegveld Charles de Gaulle vanwege een staking.

Credit Suisse steeg 4,5 procent in Zürich. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank verwacht in het tweede kwartaal opnieuw een verlies te lijden. In Madrid klom modeconcern Inditex 6,4 procent. Het Spaanse bedrijf achter merken als Zara, Stradivarius en Massimo Dutti wist zijn winst met wel 80 procent op te voeren. Kindred Group steeg verder meer dan 7 procent in Stockholm. Het bedrijf achter onder andere Unibet heeft toestemming gekregen om kansspelen en sportweddenschappen aan te bieden in Nederland.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder op 121,31 dollar. Brentolie steeg 1,8 procent in prijs tot 122,72 dollar per vat. De euro was 1,0736 dollar waard, tegen 1,0694 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.