Staking truckchauffeurs bedreigt transport havens in Zuid-Korea

Duizenden vrachtwagenchauffeurs in Zuid-Korea zijn in staking gegaan in grote havens en containerdepots. Hoewel niet alle chauffeurs van het land deelnemen aan de protesten, dreigt de staking de export van Zuid-Korea van staal tot plastic en consumptiegoederen te vertragen als die weken aanhoudt. Busan is de op zeven na grootste haven ter wereld. De problemen in Zuid-Korea kunnen ook zorgen voor verstoringen wereldwijd. Ook leveringen aan bijvoorbeeld Rotterdam kunnen vertragen.

De chauffeurs, die een wijziging van de loonregels willen voorkomen, houden protesten op zestien locaties in het hele land, meldde de vakbond International Transport Workers’ Federation (ITF). De staking komt op een moment dat wereldwijde toeleveringsketens worstelen om te herstellen van de lockdowns in de Chinese steden en de Russische invasie van Oekra├»ne. Door de staking is onder meer het transport naar de nieuwe haven van Busan, de haven van Pyeongtaek en het containerdepot van Uiwang in de provincie Gyeonggi vertraagd of gestopt.

“De impact van de staking is al voelbaar in havens, petrochemische complexen en andere logistieke knooppunten”, zei vakbond ITF. Bandenfabrikant Hankook Tire & Technology kon dinsdag geen banden uit zijn fabriek in Daejeon vervoeren. Meer dan 70 procent van de banden die in de twee fabrieken van het bedrijf in Daejeon en Geumsan worden geproduceerd, zijn voor de export. Ook staalconcern Posco heeft moeite om staal van zijn fabrieken naar de havens te vervoeren.

Driejarige loonregel

Het is de eerste grootschalige staking onder de nieuwe president Yoon Suk-yeol. Met de staking willen de vrachtwagenchauffeurs de regering onder druk zetten om de huidige regels die het minimumloon voor de truckers garanderen niet af te schaffen met het oog op de stijgende brandstofprijzen. De driejarige loonregel, die in 2020 is ingevoerd, loopt dit jaar af.

Volgens Kim Ki-chan, hoogleraar bedrijfskunde aan de Katholieke Universiteit van Korea in Seoul, is het conflict moeilijk op te lossen. Dit komt vooral doordat de nieuwe president afkomstig is van de conservatieve partij die zich richt op economische groei in plaats van sociaal welzijn. “Het kan enkele maanden duren voordat de regering en de vakbond een oplossing voor de kwestie hebben gevonden.”