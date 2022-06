Studie: hoge brandstofkosten leiden tot bewustere vervoerskeuzes

Nederlanders zijn de afgelopen drie jaar bewuster gaan kiezen met welk vervoersmiddel zij reizen. Dat kwam het vaakst door hoge brandstofkosten, meldt autobrancheorganisatie RAI Vereniging op basis van onderzoek onder ruim duizend respondenten. Ook gezondheidsoverwegingen droegen aan de verandering bij, meer dan het milieu en klimaat.

57 procent van de reizigers is bewuster gaan kiezen voor de manier waarop zij reizen. Dat had het vaakst invloed op het privéverkeer. Volgens het onderzoek zijn Nederlanders vaker gaan fietsen, hebben zij een scooter of motor aangeschaft of zijn zij minder gaan reizen. Dit versnelt volgens Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, de overgang naar “gezonde mobiliteit”.

“Dat is cruciaal, maar ik constateer ook dat nog veel kansen onbenut worden gelaten”, aldus Van Eijck. “Zo worden vooral elektrische auto’s gestimuleerd terwijl ook hybride auto’s een grote bijdrage kunnen leveren aan vermindering van de uitstoot.” Ook moet volgens hem worden gekeken naar het vaker gebruiken van al dan niet elektrische scooters in steden.

Het klimaat en milieu was in 35 procent van de gevallen een reden om te kiezen voor bewuster reisgedrag, gezondheid in bijna de helft van de gevallen en de hoge brandstofkosten speelden in bijna twee derde van de gevallen een rol. De benzineprijzen, die sinds de oorlog in Oekraïne flink omhoog zijn gegaan, kunnen woensdag een recordniveau bereiken.