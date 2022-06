Techinvesteerder Prosus voert AEX aan na opsteker Chinees Tencent

Techinvesteerder Prosus was woensdagochtend een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel bijna 6 procent hoger na een opsteker voor het Chinese internetconcern Tencent, waarin de onderneming een groot belang heeft. Verder waren onder meer chipaandelen in trek terwijl de beurzen over de gehele linie kleine uitslagen lieten zien.

Tencent maakte zelf op de beurs in Hongkong een koerssprong. Daar werd enthousiast gereageerd op het bericht dat gamesbedrijven weer een voorraad nieuwe mobiele en onlinespellen op de markt mogen brengen. Vanwege de nauwe band tussen Tencent en Prosus zorgt dit nieuws er ook voor dat aandelen in dat laatste bedrijf in Amsterdam een stuk gewilder zijn geworden.

Chipgerelateerde bedrijven Besi en ASML wonnen op hun beurt tot zo’n 2 procent. ’s Werelds grootste chipfabrikant, TSMC, heeft namelijk nieuwe omzetverwachtingen naar buiten gebracht en die wijzen op een toenemende vraag naar elektronica in de wereld. TSMC is een belangrijke toeleverancier van iPhone-maker Apple en een grote klant van chipmachinefabrikant ASML.

De algehele stemming op de beurs was gemengd. Op de aandelenmarkten wordt vooral gewacht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) dat donderdag naar buiten komt. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de vroege handel 0,3 procent hoger op 711,40 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 1019,82 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,2 procent en Londen kreeg er een fractie bij.

Vopak won verder ruim 1 procent. Het tankopslagbedrijf dat ook terminals heeft in de haven van Rotterdam investeert de komende jaren fors in duurzaamheid en installaties voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Zo trekt de onderneming tot 2030 zo’n 1 miljard euro uit voor de ontwikkeling en uitbreiding van lng- en lpg-terminals.

Elders in Europa kwamen Credit Suisse en modeconcern Inditex met cijfers. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank verwacht in het tweede kwartaal opnieuw een verlies te lijden en zakte bijna 6 procent in Z├╝rich. Het Spaanse bedrijf achter merken als Zara, Stradivarius en Massimo Dutti wist zijn winst juist met wel 80 procent op te voeren. Dat werd op de beurs beloond met een plus van 4,5 procent.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 119,89 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 120,87 dollar per vat. De euro was 1,0695 dollar waard, tegen 1,0694 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.