Vaccinmaker Novavax stijgt op licht lager Wall Street

Novavax werd woensdag 4 procent meer waard op de aandelenbeurs in New York. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat een panel van toezichthouder FDA de aanbeveling heeft gedaan het coronavaccin van Novavax goed te keuren voor volwassen in de Verenigde Staten. Aanbevelingen van het panel worden doorgaans door de FDA opgevolgd. Het vaccin van Novavax zal het vierde coronavaccin zijn dat in de VS wordt toegelaten.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig na twee winstbeurten op rij. Beleggers zijn vooral in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer, dat aan het einde van de week naar buiten komt. Dat cijfer speelt namelijk een grote rol in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Om de hard oplopende inflatie af te remmen is de Fed al begonnen met het verhogen van de rente.

De Dow Jones Index noteerde kort na opening 0,7 procent lager, op 32.962 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent tot 4142 punten en techgraadmeter Nasdaq bleef vrijwel vlak op 12.174 punten.

Moderna won 3,7 procent. De vaccinmaker is positief over de voorlopige onderzoeksresultaten met zijn aangepaste coronavaccin. Een boosterprik ervan wapent het immuunsysteem zoals gehoopt beter tegen de omikronvariant van het coronavirus dan het oorspronkelijke vaccin, zo meldt het bedrijf. Moderna hoopt dat de aangepaste versie aan het einde van de zomer zal zijn goedgekeurd.

Campbell Soup verloor 0,5 procent, hoewel de soepfabrikant het afgelopen kwartaal meer omzet en winst boekte dan analisten hadden verwacht en zijn omzetverwachting voor het hele jaar opschroefde.

Western Digital steeg 0,7 procent. Het techbedrijf liet weten zich te beraden op zijn strategische opties, waaronder een mogelijke splitsing van zijn flashgeheugen- en diskdrive-activiteiten. De onderneming komt daarmee tegemoet aan de eisen van de activistische aandeelhouder Elliott Management, die heeft aangedrongen op een opsplitsing van het bedrijf.

Microsoft leverde 0,4 procent in. Het software- en techconcern trekt zich verder terug uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. In maart stopte het bedrijf al met de verkoop van nieuwe producten en diensten in het land, maar bleef het bestaande klanten ondersteunen en kantoren behouden.

De euro was 1,0742 dollar waard, tegen 1,0694 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie (WTI) werd 0,7 procent duurder, op 120,23 dollar. Brent-olie steeg 0,9 procent in prijs, tot 121,70 dollar per vat.