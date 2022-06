Vopak investeert stevig in lng-terminals en duurzaamheid

Tankopslagbedrijf Vopak investeert de komende jaren fors in duurzaamheid en installaties voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Zo trekt de onderneming tot 2030 zo’n 1 miljard euro uit voor de ontwikkeling en uitbreiding van lng- en lpg-terminals. Eenzelfde bedrag steekt het bedrijf in infrastructuuroplossingen voor koolstofarme en hernieuwbare waterstof, ammoniak, CO2, energieopslag voor de lange termijn en duurzame grondstoffen.

Vopak onthulde zijn plannen voorafgaand aan zijn beleggersdag. De onderneming verwacht de komende jaren een verschuiving, waarbij gas een belangrijkere rol zal gaan spelen. Daartegenover zal het aandeel olie en chemie geleidelijk afnemen. Verder streeft Vopak in 2025 naar een rendement van zeker 10 procent, gelet op de kasstroom ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen.

Vopak is naar eigen zeggen ’s werelds grootste onafhankelijke tankopslagbedrijf met wereldwijd tientallen terminals waar het geheel of gedeeltelijk eigenaar van is, waaronder een aantal in de haven van Rotterdam. Het hoofdkantoor van de onderneming is ook gevestigd in de Maasstad.