Zwitserse bank Credit Suisse waarschuwt opnieuw voor verlies

De door schandalen geplaagde Zwitserse bank Credit Suisse verwacht in het tweede kwartaal opnieuw een verlies te lijden. Dat betekent een nieuwe tegenvaller voor de bank, die afgelopen jaar al meerdere winstwaarschuwingen heeft gegeven.

Credit Suisse gaf een reeks van oorzaken voor de tegenvallende resultaten, waaronder de oorlog in Oekraïne, de hard oplopende inflatie, de renteverhogingen door centrale banken wereldwijd, de afbouw van de coronasteun en de aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. De bank verwacht daardoor dat de investeringstak en de gehele groep dit kwartaal in de rode cijfers zullen belanden.

In april waarschuwde Credit Suisse al voor een financiële klap van omgerekend bijna 195 miljoen euro door de oorlog in Oekraïne. De bank besloot in maart vanwege de oorlog geen nieuwe leningen meer uit te geven in Rusland. Ook moet de bank opnieuw veel geld opzijzetten voor juridische procedures over al langer spelende schandalen.

De zakenbank van Credit Suisse, die optreedt als tussenpersoon of adviseur bij complexe financiële deals, was betrokken bij debacles rond het omvallen van investeringsfonds Archegos en financieringsmaatschappij Greensill Capital. De nieuwe waarschuwing vergroot de druk op topman Thomas Gottstein om het concern door de moeilijke periode te loodsen.

Credit Suisse herhaalde dat 2022 een overgangsjaar zal zijn. Op 28 juni zal topman Gottstein tijdens een investeerdersdag onder meer een update geven over de kostenbesparingsplannen van de bank.