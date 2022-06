Aziatische beurzen dalen ondanks sterk herstel Chinese export

De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag overwegend omlaag. Beleggers verwerkten de koersverliezen op Wall Street. Ook werd de inflatievrees aangewakkerd door een verdere opmars van de olieprijzen. Een sterker dan verwachte toename van de Chinese export bood daarbij enige steun aan de handel. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De uitvoer van China nam afgelopen maand met 16,9 procent toe dankzij de versoepeling van de strenge coronamaatregelen in het land. Vooral de strikte lockdown in de belangrijke havenstad Shanghai zorgde in de afgelopen maanden voor problemen in de toeleveringsketen. In april bedroeg de exportgroei daardoor slechts 3,9 procent. Economen hadden voor mei gerekend op een stijging van de uitvoer met 8 procent. Ook de import viel met een groei van 4,1 procent hoger uit dan voorzien.

De beurs in Shanghai noteerde desondanks tussentijds 1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,9 procent. Het positieve nieuws over de exportgroei werd daarbij overschaduwd door berichten dat een deel van Shanghai weer in lockdown gaat. De All Ordinaries in Sydney zakte 1,2 procent en de Kospi in Seoul leverde 0,5 procent in.

De Nikkei in Tokio eindigde een fractie hoger op 28.246,53 punten. Het Japanse retailbedrijf Fast Retailing en techinvesteerder SoftBank, twee zwaargewichten in de Nikkei, stegen tot 1,8 procent. Daarnaast bleven de exportbedrijven profiteren van een goedkopere Japanse yen, die hun producten in het buitenland goedkoper maakt.