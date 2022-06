Beurzen New York in het rood, vaccinmaker Novavax hard omlaag

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met dieprode cijfers gesloten. Biotechnoloog Novavax ging fors onderuit na berichten dat toezichthouder FDA langer de tijd kan nemen voor goedkeuring van het coronavaccin van het bedrijf. Verder ging de aandacht op Wall Street uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), die aangaf in juli de rente voor het eerst sinds 2011 te verhogen. Ook werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer dat vrijdag komt. De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. De centrale bank is al bezig de rente te verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan.

Novavax kelderde meer dan 17 procent. De FDA zou eerst willen kijken naar de productieprocessen voor het coronavaccin. Een dag eerder steeg het aandeel juist nog nadat een panel van de FDA de aanbeveling had gedaan het vaccin van Novavax goed te keuren voor volwassen in de Verenigde Staten. Branchegenoot Moderna werd bijna 10 procent lager gezet.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 1,9 procent lager op 32.272,79 punten. De brede S&P 500 zakte 2,4 procent tot 4017,82 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2,8 procent tot 11.754,23 punten.

Tesla leverde een koerswinst van eerder op de dag in en eindigde 0,9 procent lager. De Zwitserse bank UBS kwam met een koopadvies voor de fabrikant van elektrische auto’s. Andere grote techfondsen hadden het stukken lastiger. Zo verloren Amazon, Facebook-moeder Meta en Apple tot 6,4 procent.

Webwinkelconcern Alibaba daalde ruim 8 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat de Chinese autoriteiten mogelijk groen licht kunnen geven voor de beursgang van Ant Group, het betaalbedrijf van Alibaba. In 2020 moest Alibaba de beursgang van Ant op het laatste moment afblazen en openden toezichthouders een kartelonderzoek naar het concern. De toezichthouder liet in een reactie op het bericht weten dat er niet wordt gewerkt aan een herziening van de beursgang van Ant.

Nio zakte 7,7 procent na tegenvallende resultaten en vooruitzichten van de Chinese fabrikant van elektrische auto’s. Juweliersketen Signet Jewelers kwam met beter dan verwachte cijfers en won 9 procent.

De euro was 1,0613 dollar waard, tegen 1,0663 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 121,19 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 122,80 dollar per vat.