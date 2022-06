ECB presenteert rentebesluit in Amsterdamse Hermitage

De Europese Centrale Bank (ECB) neemt donderdag weer een rentebesluit. Dat gebeurt eenmalig in Amsterdam en niet in Frankfurt. Door de flink opgelopen prijzen in de eurozone staat er veel druk op de beleidsmakers bij de centrale bank om in te grijpen. Toch rekenen kenners over het algemeen nu nog nog niet op een rentestap, maar pas in juli.

De rentes van de ECB zijn op dit moment nog steeds extreem laag, een maatregel die bedoeld was om de Europese economie te stimuleren. Banken moeten zelfs al een tijd rente betalen over het geld dat ze bij de ECB stallen. Maar door het snelle herstel uit de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne kampt de eurozone inmiddels met een steeds hoger wordende inflatie.

Vooral de energieprijzen rijzen de pan uit. Om de prijsstijgingen tegen te gaan moet de economie eigenlijk wat worden afgeremd en dat kan door de rente te verhogen. Een hoge rente maakt het namelijk duurder om geld te lenen. Dat zorgt ervoor dat mensen en bedrijven minder geld uitgeven, waardoor vraag afneemt en de prijzen op den duur minder hard zullen stijgen.

De vraag is alleen wanneer de rente omhooggaat en met hoeveel precies. ECB-president Christine Lagarde kondigde al aan dat de weg vrij lijkt voor een renteverhoging in juli. De ECB heeft ook al gezegd dat er binnenkort een einde komt aan het opkopen van obligaties, een belangrijke voorwaarde waaraan moest worden voldaan voordat de rente omhoog zou kunnen.

Maar economen houden er rekening mee dat de rente dit jaar meerdere keren zal moeten worden aangepast. Ze hopen daarom dat Lagarde op de persconferentie, die wordt gehouden in museum de Hermitage, meer duidelijkheid geeft over de manier waarop de centrale bank de hoge inflatie precies wil bestrijden.

De laatste keer dat de rente in de eurozone werd verhoogd was toen de Fransman Jean-Claude Trichet nog de hoogste baas was bij de ECB. Zijn opvolger Mario Draghi voerde sinds eind 2011 alleen maar renteverlagingen door. Lagarde heeft sinds haar aantreden in november 2019 de rente nog niet aangepast.