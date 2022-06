Economie Oekraïne 15 procent gekrompen in eerste kwartaal

De economie van Oekraïne is in het eerste kwartaal van dit jaar met ruim 15 procent gekrompen door de Russische invasie van het land. Dat meldt het Oekraïense statistiekbureau. Door de Russische inval op 24 februari werden grote delen van de economie platgelegd en moesten veel bedrijven de productie staken.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft voorspeld dat de economie van Oekraïne over heel 2022 met wel 35 procent kan krimpen vanwege de oorlog. De Oekraïense minister van Financiën houdt zelfs rekening met een neergang van 45 tot 50 procent. Door de oorlog is er bijvoorbeeld veel schade aangericht in de omvangrijke landbouwsector van Oekraïne en is de export van landbouwgoederen voor een groot deel gestaakt. Ook de Oekraïense industrie is hard getroffen.

Het statistiekbureau meldt verder dat de inflatie in Oekraïne in mei is gestegen naar 18 procent op jaarbasis, van 16,4 procent in april. Dat komt onder meer door de sterk gestegen voedselprijzen. De Oekraïense centrale bank heeft gezegd dat de inflatie door kan stijgen naar 20 procent. Om de hoge inflatie aan te pakken is de rente in Oekraïne onlangs verhoogd van 10 naar 25 procent.