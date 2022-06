FNV meldt cao-akkoord met stadsvervoerder HTM

Het Haagse openbaarvervoerbedrijf HTM heeft een akkoord gesloten met de vakbonden over een nieuwe cao, meldt FNV. De trambestuurders en buschauffeurs gaan volgens de bond in ruim twee jaar tijd 8,5 procent meer verdienen. Een voor vrijdag aangekondigde staking is daardoor van de baan.

Vorige week donderdag legden medewerkers van HTM het werk neer na een ultimatum van FNV en CNV voor een beter cao-bod. “De directie komt nu haar belofte voor koopkrachtbehoud na en ook wordt er serieus iets aan de al jarenlange hoge werkdruk gedaan”, zegt Eric Vermeulen van FNV Stadsvervoer over het akkoord. HTM heeft 1900 werknemers.

Ook creƫert de stadsvervoerder volgens de bond 145 nieuwe arbeidsplekken om de werkdruk te verlagen. Daarvan zijn er ongeveer zeventig plekken bedoeld voor nieuwe tram- en buschauffeurs of bestuurders voor op de RandstadRail. Het akkoord wordt binnenkort voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Als die ook voor zijn, gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht in per 1 september 2022.